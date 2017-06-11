Кабинет министров Австралии готовит для рассмотрения в парламенте поправки к законодательству, которые обяжут владельцев сервисов популярных мессенджеров предоставлять спецслужбам коды для дешифровки сообщений, заявил генеральный прокурор страны Джордж Брэндис.

По словам генпрокурора, в середине 2013 года спецслужбы отмечали, что лишь 3% из всех перехваченных ими сообщений были зашифрованы, тогда как сейчас таковых уже более 40%. Как заявил Брэндис, существующие законы не дают нужного уровня сотрудничества со стороны хозяев мессенджеров, передает ТАСС.

«Пройдет совсем немного времени, и зашифрованным будут все 100% такого трафика. Это грозит существенно ослабить наши возможности в области сбора развединформации, или даже вообще лишить нас этих возможностей», — сказал генпрокурор.

Он заявил, что в новом законе будет предусмотрен механизм выдачи ордера, который обяжет телекоммуникационные компании выдавать ключи шифрования данных. Эта система будет более терпимой для мессенджеров, чем ситуация, при которой власти обязывали бы программистов намеренно портить программный код, чтобы затем спецслужбы могли проникать в него.

Генпрокурор также планирует обсудить это со всеми странами, входящими в содружество спецслужб «Пяти глаз», — США, Канады, Великобритании и Новой Зеландии.