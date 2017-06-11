Двое фанатов кикбоксера Арута Григоряна, имеющего паспорта Армении и Бельгии, вырвались на ринг в ходе турнира по кикбоксингу, который стартовал накануне в столице Франции, и напали на победившего их кумира соперника — голландца Мертела Гронхарта.

Гронхарт во втором раунде поединка отправил Григоряна в нокаут, а потом сам — когда бурно выражал на ринге радость по поводу своей победы — получил несколько ударов от двух поклонников своего противника, передает портал Yahoo!Sports.

Эффект неожиданности сработал в полной мере: голландский кикбоксер не сумел вовремя сориентироваться и хотя бы уклониться от нападавших. К счастью для него, практически сразу же после появления на ринге поклонников Григоряна вмешались организаторы турнира и тренеры спортсменов. Они тоже выскочили на ринг и оттащили разъяренных фанатов.

Возможно, их гнев был связан с обстоятельствами, при которых Гронхарт нокаутировал своего соперника: сначала тот пропустил удар коленом в голову и повернулся к голландцу спиной, а тот нанес ему тяжелый удар в челюсть. Тем не менее действия победителя не выходят за рамки правил.