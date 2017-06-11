Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило об ухудшении графика авиасообщения с Камчаткой из-за продолжающегося извержения двух расположенных там вулканов — Шивелуч и Ключевского.

В сообщении краевого МЧС говорится, что это извержение также стало причиной переноса авиарейсов SU 1730 (из московскогот аэропорта Шереметьево в город Петропавловск-Камчатский) и ПЛ 6385 (из Внуково в Петропавловск-Камчатский).

Причиной частичной отмены авиасообщения стал прогноз информационной службы TOKYO VAAK, которая предсказала снижение пеплового шлейфа от Ключевского и Шивелуча до высоты 8 км. Согласно прогнозу, на такой высоте он пройдет по направлению к Охотскому морю над южной частью полуострова — Мильковским, Елизовским и Усть-Большерецким муниципальными районами, Петропавловском-Камчатским и Вилючинским городским округом.

Ознакомившись с мнением специалистов, администрация расположенного в городе Елизово главного аэропорта Камчатского края рекомендовала пилотам отложить вылет нескольких рейсов, которые должны были направиться в соседние регионы. В противном случае их самолеты могли бы оказаться в пепловых облаках.

Прогноз о снижении пеплового шлейфа действует до 8.20 по московскому времени, потом авиасообщение Камчатки с Москвой будет восстановлено в полном объеме.

Сотрудники регионального управления МЧС отметили, что другие авиарейсы в связи с извержениями Шивелуча и Ключевского не отменялись и выполняются согласно расписанию, включая авиаперелеты внутрикраевого сообщения.

Накануне Шивелуч выбросил два столба пепла — на 6 км и 8 км над уровнем моря соответственно, а Ключевской — на 7 км и 5 км (второй выброс был зафиксирован сегодня). При этом МЧС не зарегистрировало пеплопадов в населенных пунктах на Камчатке.