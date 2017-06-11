Обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Катара в поддержке терроризма являются странными после многих лет эффективного военного сотрудничества между Вашингтоном и Дохой, заявил глава катарского МИД Мухаммед Аль Тани.

Министр заявил, что США и Катар связаны историческими соглашениями о военном сотрудничестве и предоставлении военных льгот, Доха внесла большой вклад в борьбу с терроризмом вместе с союзниками во главе с Вашингтоном, передает RT.

«Было странно слышать заявление президента США, основанное на мнениях руководителей государств, занимающих особые политические позиции в отношении государства Катар», — сказал Аль Тани телеканалу RT.

Министр напомнил, что многие структуры в США не согласны с обвинениями в адрес Катара и считают, что он играет важную роль в борьбе с терроризмом. Аль Тани также заявил, что Доха и Вашингтон, естественно, расходятся во мнении насчет движения ХАМАС, считаемого в США террористической организацией, тогда как в арабских странах это движение является легитимной силой сопротивления.

В этой связи Аль Тани заметил, что Катар не оказывает поддержку ХАМАС, но поддерживает палестинцев и сотрудничает с официальным правительством Палестины. В Катаре же, по его словам, ХАМАС имеет вполне легальное политическое представительство.

Президент США Дональд Трамп ранее выступил с обвинениями в адрес Катара, поддержав демарш ряда арабских стран, разорвавших дипотношения с Дохой. Трамп при этом заявил, что Катар «исторически» поддерживал терроризм и этому следует положить конец.