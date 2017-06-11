Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) разместила на своем официальном сайте сообщение о том, что специалисты ведомства не рекомендуют туристам посещать Йемен.

Причиной отрицательной рекомендации стала вспышка холеры на территории этого государства и стремительное ухудшение ситуации.

В сообщении Роспотребнадзора уточняется, что за время нынешнего повышения уровня заболеваемости холерой в Йемене в стране было зафиксировано более 100 тыс. заражения холерой. При этом, как утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 789 заразившихся йеменцев впоследствии скончались.

В столице Йемена Сане в настоящее время действует введенный властями режим чрезвычайной ситуации в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки.