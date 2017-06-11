Полиция Канады ликвидировала в провинции Квебек мужчину, который зарезал ножом четырех человек, включая одного ребенка, сообщили СМИ.

19-летний молодой человек в поселке Акуливик на севере провинции вооружился ножом и врывался в частные дома, набрасываясь с ножом на жителей. Когда нападавший пытался проникнуть в четвертый по счету дом, подоспевшая полиция ликвидировала его, передает ТАСС.

В результате нападений погибли четыре человека, включая одного ребенка 10 лет. Еще одни человек был ранен.

В поселке Акуливик проживают около 500 жителей. Поселок находится от Монреаля на удалении порядка 1,7 тыс. км.