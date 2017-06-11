Власти Катара объявили, что находящиеся на его территории граждане государств, разорвавших с ним дипломатические отношения, могут не уезжать. Соответствующее заявление сделал катарский МИД, сославшись на действующее в стране законодательство.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что власти Катара не собираются изменять свое отношение к «братским и дружественным странам» только из-за разрыва дипотношений или снижения их уровня из-за «враждебных кампаний».

Напомним, в понедельник несколько стран — ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн — объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержке террористических организаций. Впоследствии к их решению присоединились и другие арабские страны.