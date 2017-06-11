Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с представителями Демократической юнионистской партия (ДЮП) Северной Ирландии заключение соглашения, которое позволит консерваторам иметь большинство в палате общин.

Канцелярия премьера сообщила, что Мэй 10 июня вечером провела беседу с членами ДЮП, чтобы заручиться их поддержкой в тот момент, когда парламент страны начнет работу, передает ТАСС.

«Мы будем приветствовать согласование любой подобной сделки, так как она обеспечит стабильность и ясность, в которой вся страна нуждается в тот момент, когда мы начинаем переговоры по Brexit и на последующих этапах», — сказано в заявлении канцелярии.

Там также пообещали распространить детали соглашения, как только они будут известны.

Ирландские юнионисты ранее сообщили, что одобрили основные положения соглашения с консерваторами.

После прошедших в Великобритании парламентских выборов Консервативная партия утратила большинство в парламенте и пошатнуло позиции Терезы Мэй, которой на смену прочат нынешнего главу МИДа Бориса Джонсона.