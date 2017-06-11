Три пассажира, попавшие в аэропорт Кельн/Бонн в результате внеплановой посадки самолета Airbus A319 из-за угрозы теракта на борту, были задержаны. Об этом сообщил представитель городской полиции.

По его словам, у одного из задержанных мужчин был изъят находившийся при нем рюкзак, который сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности сочли необходимым взорвать. Были ли внутри взрывчатые вещества, не уточняется.

Полиция тем временем продолжает допрашивать пассажиров внепланово приземлившегося аэробуса, эвакуированных из самолета сразу после посадки.

Подозрение в том, что на борту Airbus A319, летевшего из Любляны в Лондон, может находиться бомба, было основано на разговоре между несколькими пассажирами. Члены экипажа услышали их беседу и передали информацию пилоту, который, оценив ситуацию, принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

После внеплановой посадки аэробуса аэропорт Кельна был временно и частично заблокирован. На несколько часов из него полностью перестали выпускать самолеты, в результате отправка 20 рейсов была задержана. Запрет на прием воздушных судов действовал еще дольше.