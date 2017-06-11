Глава минюста США и генпрокурор Джефф Сешнс дал свое согласие на выступление во вторник на слушаниях в комитете сената по разведке, который расследует приписываемое России вмешательство в выборы.

Сешнс заявил об этом в письме сенатору Ричарду Шелби. В послании генпрокурор указал, что принял решение об участии в слушаниях после выступления в сенате бывшего главы ФБР Джеймса Коми, передает «РИА Новости».

«В свете сообщений, касающихся недавнего выступления господина Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы у меня была возможность поговорить об этих вопросах в соответствующей инстанции», — написал Сешнс.

Он добавил, что этот орган является, по его мнению, наиболее подходящей инстанцией для этих вопросов. Сашнс добавил, что согласен принять участие в заседании.

В марте Сашнс заявил, что берет самоотвод в расследовании приписываемых России кибератак на американские выборы. Но пояснил тогда, что поступает так по рекомендации своего аппарата, сотрудники которого советовали ему не быть вовлеченным в какие-либо расследования связей команды президента США Дональда Трампа.