Источник в правоохранительных органах рассказал, что житель поселка Кратово Раменского района Московской области Игорь Зенков убил четырех человек и отстреливался от правоохранителей из двуствольного ружья времен Великой Отечественной войны, найденного им в лесу и выкопанного из-под земли.

Ранее соседи Зенкова рассказали журналистам, что он долгое время увлекался поисками оружия, оставшегося в подмосковных лесах после боев Второй мировой. По всей видимости, его усилия не проходили даром.

Источник уточнил, что в базах данных Росгвардии на Зенкова не зарегистрировано ни одной единицы оружия. Это логично, поскольку мужчина страдал психическим заболеванием с официально поставленным диагнозом.

Зенков состоял на учете у психиатра, неоднократно лежал в соответствующей клинике и регулярно наведывался на прием. Периоды относительной адекватности чередовались у него с обострениями, при которых больной проявлял агрессию, намеренно искал ссоры с соседями и вел себя странно. Например, жители Кратово рассказали, что Зенков иногда выходил на балкон своего дома и лаял.

Кроме того, соседи преступника утверждают, что он воевал то ли в Афганистане, то ли в Чечне, поэтому имеет реальный боевой опыт и умеет обращаться с оружием. Откуда Зенков взял гранаты, которыми забрасывал осаждавших его дом бойцов Росгвардии, до сих пор не установлено.

Когда происхождение ружья, из которого житель Кратово смертельно ранил четырех своих жертв, еще оставалось невыясненным, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков заявил о необходимости ввести медицинский контроль за гражданами, имеющими разрешение на оружие. Он подчеркнул, что нынешнее убийство стало уже вторым подобным инцидентом за последнее время: неделей ранее проживающий в Тверской области электрик застрелил девять человек из ружья, которое было зарегистрировано на его имя.

Цветков особо отметил, что справки о состоянии здоровья, на основании которых выдаются разрешения, могут быть куплены, а информация в них — не соответствовать действительности.

Напомним, из четырех жертв Зенкова двое мужчин жили с ним по соседству. Расстреляв людей по неустановленной причине, житель Кратово вступил в семичасовое противостояние с пытавшимися задержать его силовиками. Когда бойцы Росгвардии окружили его дом, мужчина сумел вырваться из осады, взрывая гранаты. Здание он, покидая, поджег, и оно полностью сгорело.

Как впоследствии сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, лично руководивший операцией по поимке Зенкова, в ходе перестрелок с преступником четыре сотрудника силовых спецподразделений получили легкие ранения.

Убийца настолько активно сопротивлялся МВД и Росгвардии, что было принято решение о его ликвидации, хотя до этого в СМИ появилась информация о полученном сотрудниками правоохранительных органов приказе во что бы то ни стало взять Зенкова живым.