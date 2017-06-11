Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отреагировал на сообщения ряда британских СМИ о том, что он планирует занять кресло премьера страны, сместив с этого поста Терезу Мэй, и заявил о ее поддержке.

«Ерунда Mail on Sunday — я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работать», — написал Джонсон в Twitter.

Mail on Sunday tripe - I am backing Theresa may. Let's get on with the job — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 10, 2017

Mail on Sunday ранее сообщило, что Джонсон планирует оспорить пост премьера у Мэй, так как сейчас, когда позиции премьера ослаблены, для этого наступило подходящее время. Кроме этого, накануне пять министров британского кабинета посоветовали Джонсону серьезно отнестись к перспективе заменить Мэй на посту премьера.