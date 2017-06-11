Министерство обороны США подтвердило факт гибели трех американских военных в провинции Нангархар на востоке Афганистана и сообщило о ранении еще одного солдата, который был эвакуирован с места событий для оказания медпомощи. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Пентагона.

В сообщении говорится, что по факту гибели военнослужащих проводится расследование, результаты которого будут оглашаться по мере появления.

Очевидцы ЧП рассказали, что огонь по американским солдатам открыл их «коллега» из вооруженных сил Афганистана. От полученных ранений два человека умерли на месте, третий скончался впоследствии на операционном столе.

Ответственность за случившееся уже взяло на себя действующее в Афганистане радикальное движение «Талибан». В распространенном талибами заявлении разъясняется, что стрелявший является членом группировки, специально вступивший в ряды вооруженных сил страны ради подрывной деятельности. Его убили сразу же после нападения.

Пресс-служба Белого дома подтвердила, что информация о случившемся в Афганистане доведена до сведения президента США Дональда Трампа. Рассматривается вопрос об отправке в страну дополнительного воинского контингента.

В настоящее время на афганской территории размещено около 13 тыс. человек, представляющих вооруженные силы международной коалиции, из них примерно 8,4 тыс. — это американцы. В основном они выполняют обязанности инструкторов, обучая коллег из Афганистана и выступая в роли военных советников.