МИД Украины сообщил о том, что практически сразу же после введения безвизового режима со странами Европейского союза открывшейся возможностью не преминули воспользоваться украинские граждане — несмотря на темное время суток.

«Счастливых безвизовых путешествий», — написали представители департамента консульской службы МИД Украины в его официальном аккаунте Twitter сегодня ночью. Кроме того, ведомство напомнило гражданам страны, что всю необходимую информацию об условиях «безвиза» с ЕС они могут получить на его официальном сайте.

Новый упрощенный режим пограничного контроля между странами Евросоюза и Украиной вступил в силу с 0.00 11 июня. По этому случаю на Европейской площади Киева состоялся праздничный концерт с обратным отсчетом до наступления полуночи. Посмотреть выступление украинских артистов пришли несколько тысяч человек — преимущественно молодые люди.

Воспользоваться новыми правилами могут те украинские граждане, которые успели оформить биометрические паспорта. При пересечении границы им полагается предъявить медицинскую страховку, обратные билеты и денежные средства на поездку. Тем, кто въезжает в ЕС по приглашению, достаточно показать пограничникам электронное письмо с контактами принимающей стороны.

Украинцам открыты для посещения 30 европейских стран, включая Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн. Находиться на их территории разрешено по 90 дней из каждого полугодия. К соглашению об отмене визового режима не присоединились Великобритания и Ирландия.