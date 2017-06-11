Между главами российского и американского внешнеполитических ведомств состоялся телефонный разговор, основной темой которого было урегулирование сирийского конфликта. Инициатором обсуждения выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении говорится, что они с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта» в Сирии.

Кроме того, коллеги-дипломаты обменялись своими оценками ситуации в этой стране. Глава МИД РФ заявил о своем категорическим несогласием с действиями американских военных, которые нанесли удары по сирийским правительственным силам, и призвал принять конкретные меры, чтобы в будущем не совершать подобных ошибок.

Подводя итоги состоявшегося разговора, Лавров и Тиллерсон условились использовать для урегулирования конфликта в Сирии все имеющиеся каналы, включая переговоры в Астане и Женеве.

Также главы Госдепа и МИД России договорились о поддержании контактов по другим важным вопросам международной политики, в том числе по конфликтам в ближневосточном регионе, Северной Африке и на востоке Украины.

Один из таких вопросов Тиллерсон с Лавровым обсудили тут же — речь шла о последствиях решения ряда арабских государств разорвать дипломатические отношения с Катаром. Собеседники сошлись на том, что урегулировать возникшие разногласия следует переговорным путем, и условились содействовать усилиям в этом направлении.

Последним пунктом в списке обсужденных главами МИД РФ и Госдепартамента США вопросов стал график предстоящих российско-американских контактов, в том числе по линии внешнеполитических ведомств.