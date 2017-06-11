Глава МИД Великобритании Борис Джонсон должен попытаться заменить Терезу Мэй на посту премьер-министра страны, считают пять министров британского кабинета.

Министры заявили об этом после неудачных для Мэй парламентских выборов, по итогам которых она планировала укрепить личные позиции и позиции партии. В итоге Мэй столкнулась с необходимостью формирования коалиции и борьбы за сохранение своего поста, передает ТАСС.

По данным опросов, большинство членов Консервативной партии Великобритании высказались в пользу отставки Мэй. Кроме этого, после выборов аппарат Мэй покинули двое его соруководителей.

По итогам голосования на досрочных парламентских выборах консерваторы получили 318 мандатов, утратив 12 мест по сравнению с предыдущим составом парламента.