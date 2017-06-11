Житель поселка Кратово Раменского района Подмосковья Игорь Зенков, застреливший четырех человек и впоследствии ранивший четырех сотрудников спецподразделений, страдал психическим заболеванием с ярко выраженными периодами обострения.

Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из экстренных служб Московской области. По его словам, Зенков состоял на учете у психиатра, неоднократно лежал в психиатрической больнице и постоянно наблюдался у врачей.

Медики категорически запретили мужчине употреблять спиртные напитки, поскольку от них ему резко становилось хуже, но он пренебрегал этим запретом.

Источник объяснил, что состояние Зенкова периодически обострялось, и в это время он проявлял агрессию по отношению к окружающим и в целом вел себя неадекватно.

Главным образом от обострений болезни мужчины страдали его односельчане, особенно соседи, с которыми он затевал конфликты по разным поводам. Например, однажды Зенков поссорился с соседом, которого обвинил в том, что он загораживает солнце на его участке. Напомним, две из четырех жертв преступника проживали с ним рядом.

Когда в Кратово началась стрельба, жители поселка рассказали, что в последнее время Зенков вел себя подозрительно, «как будто к чему-то готовился», но и раньше его нельзя было назвать адекватным. По словам одного из рассказчиков, мужчина периодически лаял с балкона.

СМИ со ссылкой на анонимные источники пишут, что Зенков, которому, по разным данным, было 49 или 50 лет (он родился в 1967 году), принимал непосредственное участие в боевых действиях то ли в Афганистане, то ли в Чечне. Кроме того, мужчина много времени проводил в лесу, где занимался поисками оружия времен Великой Отечественной войны.

Также о Зенкове известно, что ранее он работал в МЧС. Соседи утверждают, что он якобы даже руководил каким-то отделом, но официальных сведений по этому поводу нет.

Из-за чего Зенков начал стрелять по людям из ружья, неизвестно. Руководивший спецоперацией по его задержанию глава МВД РФ Владимир Колокольцев уже предупредил, что ответ на этот вопрос будет искать следствие. Сначала, по неофициальным данным, Росгвардия и полицейские получили приказ обязательно взять преступника живым, но он настолько активно сопротивлялся, что силовики вынуждены были его ликвидировать.