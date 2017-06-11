В международном аэропорту Кельн/Бонн (Германия) временно и частично остановлено воздушное сообщение, передает «РИА Новости». Причиной принятия экстренных мер стала незапланированная посадка летевшего из Любляны в Лондон Airbus A319.

В ходе полета командир экипажа получил сообщение о том, что на борту между двумя пассажирами произошел подозрительный разговор, из которого можно сделать вывод о существующей угрозе теракта.

Оценив ситуацию, пилот принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту — им оказался Кельн. После приземления была проведена эвакуация всех пассажиров аэробуса (151 человека), затем на борт взошли взрывотехники.

В аэропорту ввели режим полицейской спецоперации, в рамках которой он был временно заблокирован для отправки и приема авиарейсов. Через некоторое время вылеты возобновились, за это время были задержаны 20 рейсов. Посадки самолетов в Кельне по-прежнему запрещены.