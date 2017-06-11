Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, который лично руководил спецоперацией по задержанию застрелившего четырех человек жителя поселка Кратово Раменского района Московской области Игоря Зенкова, подтвердил факт ликвидации преступника.

Глава МВД напомнил, что Зенков отстреливался на протяжении нескольких часов и бросал в сотрудников правоохранительных органов боевые гранаты. По его словам, проведение спецоперации осложнялось плотной застройкой в Кратово и наступлением темноты.

После того как мужчина сумел вырваться из осажденного бойцами Росгвардии дома, который предварительно поджег, его разыскали и заблокировали на одной из соседних улиц. С этого момента и вплоть до завершения спецоперации злоумышленника прогремело 14 взрывов, уточнил Колокольцев.

По словам министра, ликвидация Зенкова была единственным выходом, так как задержать его живым не представлялось возможности из-за активного сопротивления. Мужчине удалось ранить четверых сотрудников спецподразделений. Все ранения у силовиков легкие, не представляют опасности для жизни.

Колокольцев особо подчеркнул, что жители Кратово в ходе спецоперации не пострадали. Между тем ранее стало известно, что две жертвы из четырех Зенкова являлись его односельчанами.

Информацию о ликвидации преступника и завершении спецоперации также подтвердила официальный представитель МВД России. «Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии», — заявила она.

Колокольцев добавил, что следствие даст оценку случившемуся и установит мотивы Зенкова. Уголовное дело по факту ЧП в Кратово возбуждено по трем статьям, включая убийство и ранение сотрудника правоохранительных органов.