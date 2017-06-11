Начало стрельбы

В 15:54 в Дежурную часть поступила информация о том, что в поселке Кратово на улице Пушкинская, д. 4, мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья «Сайга». Спустя семь минут на место прибыли бойцы Росгвардии, они начали осаждать дом, в котором забаррикадировался стрелок, и проводить операцию по его задержанию. В ответ на это мужчина бросил в правоохранителей гранату и открыл огонь. Его первыми жертвами стали двое прохожих, которых стрелявший застрелил из окна своего дома.

Спецоперация

На место стрельбы прибыл дополнительный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, по которому злоумышленник также открыл огонь и бросил гранату. Спустя час началось повторное проведение спецоперации по задержанию преступника.

Примерно в это время стало известно, что одна из раненых стрелявшим скончалась в больнице. Число жертв выросло до трех.

Перед проведением спецоперации дом, в котором забаррикадировался стрелок, был отключен от централизованного газоснабжения. Во время перестрелки труба с газом была повреждена, из-за чего и начался пожар, благодаря которому стрелявшему удалось покинуть здание.

На место происшествия прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев, который взял спецоперацию под личный контроль. В поселок Кратово также приехал глава управления МВД по Московской области Виктор Пауков. Все въезды в населенный пункт были перекрыты, полиция вела тщательный досмотр всех автомобилей, так как изначально предполагалось, что преступник мог сбежать в лес и на попутной машине отправиться в Москву.

В процессе поисков преступников выяснилось, что мужчина прятался в газовом колодце на придомовой территории, его обнаружили и ликвидировали.

В процессе осмотра дома, после завершения спецоперации полицейские обнаружили четвертую жертву стрелявшего – им оказался сосед мужчины по дому. Его жену живой обнаружили в подвале дома. Когда началась перестрелка женщина успела спрятаться и благодаря этому выжила.

Личность преступника

В полиции установили личность преступника — им оказался 50-летний местный житель Игорь Зенков. По некоторым данным, ранее он был сотрудником МЧС и ушел в отставку в связи с психическим состоянием. Также известно, что ранее он служил в горячих точках.

Следствие полагает, что стрельба могла начаться из-за конфликта на бытовой почве между членами семьи преступника или его ссоры с соседями. Они жаловались на его неадекватное поведение и агрессию. По словам соседей, мужчина все время искал поводы для конфликта с ними. А в последнее время, Зенков вел себя еще более странно, например, лаял на балконе своего дома. Также он высказал частые претензии о том, что здание соседского дома загораживает солнце на его участке.

По последним данным МВД, в результате стрельбы Зенков убил четырех человек, двое из погибших — его соседи. Двое пострадавших были госпитализированы. Также незначительные ранения получили четыре сотрудника Росгвардии.

По факту произошедшей стрельбы было возбуждено уголовное дело по трем статьям: статье 317 о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, статье 222 о незаконном обороте оружия, а также часть второй статьи 105 — убийство двух и более лиц.