Источник в МВД РФ сообщил о ликвидации Игоря Зенкова — жителя поселка Кратово Раменского района Московской области, расстрелявшего людей на территории своего домовладения.

Спецоперацией в поселке руководил лично глава МВД Владимир Колокольцев. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах сообщали, что Росгвардия и ОМОН получили приказ во что бы то ни стало задержать Зенкова живым.

Жертвами мужчины, вооруженного двуствольным ружьем и гранатами, стали четыре человека, 10 пострадавших госпитализированы.

Когда Росгвардия осадила дом Зенкова на Пушкинской улице в Кратово и попыталась вступить с ним в переговоры, хозяин открыл по силовикам огонь, а потом, прорываясь из осады, поджег дом и забросал бойцов гранатами. Один из них получил осколочные ранения в ноги и руку.

Зенкову удалось скрыться, хотя он сам был ранен в ходе перестрелки с Росгвардией. Потом его заблокировали на одной из улиц поселка.