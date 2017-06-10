В деревне Лохино в Московской области полиция задержала проживающего оппозиционера Вячеслава Мальцева, предварительно проведя обыск в его доме, передает ТАСС со ссылкой на адвоката общественной организации «Открытая Россия» Сергея Бадамшина.

По его словам, обыск и задержание проводились в рамках уголовного дела о насилии в отношении представителя власти в ходе несанкционированной акции, которая состоялась в Москве 26 марта.

Кроме того, по тому же делу задержан соратник Мальцева, уссурийский бизнесмен Алексей Политиков, находившийся в доме оппозиционера на момент прибытия полицейских. Об этом сообщил в Twitter активист Сергей Окунев. По его словам, в общей сложности задержаны восемь человек — видимо, все находившиеся в доме.

8 человек везут в отдел полиции. Среди них Мальцев, его жена и Зеленин. Политикова везут в СК. С ним наш адвокат. — Сергей Окунев (@Okunev64) June 10, 2017

В аккаунте Twitter самого Вячеслава Мальцева сообщается, что полиция выломала двери дома. «Перепугали опять же детей!» — говорится в сообщении.

Также от имени оппозиционера утверждается, что предлогом для препровождения находившихся в доме людей в отделение полиции стала необходимость идентификации личности. «Паспорт здесь проверить не могут», — добавил пользователь аккаунта.

Окунев назвал задержанного в доме Мальцева бизнесмена Политикова не только единомышленником, но и близким другом оппозиционера. «Живет с нашей командой в Лохино», — уточнил активист. Оттуда велись видеотрансляции для YouTube-канала «Артподготовка», сейчас вещание продолжает жена хозяина дома.

Несанкционированная акция, в ходе которой произошел ставший основанием для уголовного дела инцидент, состоялась 26 марта и сопровождалась задержанием более 600 человек. Московские власти предлагали активистам собраться в Марьино или Сокольниках, но те отказались и привели своих сторонников в центр столицы.

Уголовное дело, которое ведет Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел, возбуждено по трем статьям УК РФ — о хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По этому делу уже арестованы четыре человека (Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин), двое осуждены — на восемь месяцев (Юрий Кудий) и 1,5 года колонии (Александр Шпаков).