Источник в экстренной службе столицы Нидерландов сообщил обновленные данные о количестве пешеходов, получивших травмы при наезде легкового автомобиля на толпу прохожих возле центрального железнодорожного вокзала Амстердама: пострадали восемь человек, из них трое получили медпомощь на месте.

#Major incident at #Amsterdam central train station as car ploughs into crowd of people pic.twitter.com/l5mCrF5eCU — Breaking News (@newnewspage) June 10, 2017

Версия теракта, которую СМИ обнародовали сразу после инцидента, окончательно отвергнута. Полиция сначала квалифицировала случившееся как нападение, но теперь говорит исключительно о несчастном случае. Водитель автомобиля, который после въезда в пешеходную зону врезался в стену и остановился, задержан.

По разным данным, причиной инцидента стало стремление автомобилиста скрыться от полиции, которая намеревалась привлечь его к ответственности за парковку в неположенном месте, или плохое самочувствие, из-за которого он потерял управление.