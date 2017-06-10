Число пострадавших от наезда автомобиля в Амстердаме достигло восьми
Источник в экстренной службе столицы Нидерландов сообщил обновленные данные о количестве пешеходов, получивших травмы при наезде легкового автомобиля на толпу прохожих возле центрального железнодорожного вокзала Амстердама: пострадали восемь человек, из них трое получили медпомощь на месте.
Версия теракта, которую СМИ обнародовали сразу после инцидента, окончательно отвергнута. Полиция сначала квалифицировала случившееся как нападение, но теперь говорит исключительно о несчастном случае. Водитель автомобиля, который после въезда в пешеходную зону врезался в стену и остановился, задержан.
По разным данным, причиной инцидента стало стремление автомобилиста скрыться от полиции, которая намеревалась привлечь его к ответственности за парковку в неположенном месте, или плохое самочувствие, из-за которого он потерял управление.