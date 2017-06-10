Угрозы жизни бойца ОМОНа, раненного при стрельбе в Кратово, нет, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

По словам сотрудника пресс-службы, ранение сотрудника ОМОНа было легким, угрозы жизни нет, передает ТАСС.

«В ходе спецоперации по обезвреживанию преступника легкое ранение получил сотрудник ОМОНа, медицинская помощь ему была оказана на месте», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что «кратовский стрелок» ранил бойца Росгвардии, когда дом преступника был окружен. Стрелявший мужчина также бросал в правоохранителей гранаты. Как ранее сообщили в полиции, пострадавший боец Росгвардии получил осколочные ранения в руку.