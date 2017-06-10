В поселке Кратово Раменского района Московской области полностью сгорел дом местного жителя Игоря Зенкова, который расстрелял людей из ружья и забросал гранатами бойцов Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник с места происшествия.

Ранее стало известно, что хозяин сам поджег дом, когда Росгвардия осадила его и пыталась вступить с ним в переговоры. Идти на контакт с сотрудниками правоохранительных органов Зенков отказался, в ответ открыв по ним огонь. После этого мужчина пошел на прорыв блокады, забрасывая бойцов Росгвардии гранатами.

Покидая дом, Зенков получил ранение, но сумел скрыться. В настоящее время его местонахождение установлено, проводится спецоперация по задержанию стрелка. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что мужчину окружили на улице Кратово по соседству с его домом.

Telegram-канал Mash утверждает, что силовикам отдан приказ во что бы то ни стало задержать «кратовского стрелка» живым. В ходе задержания ранен боец ОМОНа, ранее осколочные ранения получил его коллега из Росгвардии.

Пепелище между тем осмотрели эксперты. На территории домовладения были обнаружены трупы двух застреленных Зенковым мужчин, число жертв стрелка достигло четырех человек, из которых двое были соседями убийцы.