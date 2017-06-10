Двое из четырех погибших при стрельбе в подмосковном поселке Кратово были соседями открывшего стрельбу Игоря Зенкова, сообщили в правоохранительных органах.

«Установлено, что среди четверых погибших — двое его соседей», — сказал источник. Ранее источник в Кратово сообщил, что у Зенкова не было конфликтов с соседями, он также не имел судимостей, передает ТАСС.

Между тем источник ранее сообщил, что Зенков ранее был сотрудником МЧС и был отправлен в отставку по состоянию здоровья.