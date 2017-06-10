Жители поселка Кратово Раменского района Московской области, 50-летний житель которого Игорь Зенков — бывший сотрудник МЧС — расстрелял соседей из двуствольного ружья и забросал гранатами бойцов Росгвардии, рассказали о странностях своего односельчанина.

По их словам, мужчина всегда вел себя не совсем адекватно, проявлял агрессию по отношению к соседям и постоянно находил новые поводы для конфликтов с ними, передает «РИА Новости». В последнее время поведение Зенкова, как отметили жители Кратово, стало еще более странным: например, он иногда лаял на балконе своего дома.

Соседи «кратовского стрелка» считают, что с недавних пор он вел себя крайне подозрительно — «как будто к чему-то готовился». На какой конкретно почве возник конфликт, в ходе которого Зенков начал стрелять, неизвестно. По словам односельчан, однажды он поссорился с соседом из-за того, что тот якобы загородил его участок от солнечного света.

Жители Кратово рассказали, что раньше Зенков работал в МЧС якобы начальником какого-то отдела и принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в советское время.

В его доме находился целый арсенал: расстреляв людей, Зенков продолжал перезаряжать ружье и вел огонь по осаждавшим его дом бойцам Росгвардии, а также бросал в них гранаты, когда прорывался через осаду.

По последним данным, жертвами Зенкова стали четыре человека, из них двое жили по соседству. Еще десять человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. При осаде дома осколками гранаты был ранен боец Росгвардии, а при задержании стрелка — сотрудник ОМОНа.