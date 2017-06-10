В столице Нидерландов сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который на легковом автомобиле совершил наезд на пешеходов возле здания центрального железнодорожного вокзала Амстердама.

Ранее местные СМИ сообщали, что полиция квалифицировала случившееся как «нападение», но теперь ситуация изменилась, и версия теракта больше не рассматривается: по некоторым данным, водитель припарковался в неположенном месте и, пытаясь скрыться, потерял управление автомобилем.

Incident at #Amsterdam Central train station as 'car ploughs into crowd of people'. Reason unclear. pic.twitter.com/7esz9RRAFT — Aldin Abazović 🇧🇦 (@CT_operative) June 10, 2017

В результате наезда травмы различной степени тяжести получили пять человек, двоих госпитализировали, а троим медицинская помощь была оказана на месте. Очевидцы отмечают, что пострадавших могло бы оказаться больше, если бы автомобиль не остановился, врезавшись в стену. Машина получила серьезные повреждения. Пострадал ли при этом водитель, неизвестно.