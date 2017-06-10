В ходе спецоперации по поимке стрелявшего в подмосковном Кратово мужчины сотрудники Росгвардии и МВД установили его местоположение, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Его местонахождение известно, предпринимаются все меры для его обезвреживания», — заявила Волк, передает ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о стрельбе, которая слышна в районе, где скрылся стрелявший.

Тем временем криминалисты и следователи начали осмотр места стрельбы возле дома преступника. Сообщается, что там были обнаружены тела троих погибших. Всего, по данным полиции, жертвами стрельбы стали четыре человека.