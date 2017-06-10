Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия в поселке Кратово в Подмосковье, где местный житель застрелил четырех человек и проводится операция по его поимке.

Как сообщили в Следственном комитете, на место ЧП уже прибыли криминалисты, осмотр также ведут следователи, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, в ходе осмотра возле домохозяйства были обнаружены тела трех человек, число пострадавших будет уточняться.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые привели к случившейся трагедии. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

По последним данным, «кратовский стрелок» блокирован, бойцы Росгвардии ведут спецоперацию по задержанию преступника.