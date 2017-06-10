В столице Нидерландов произошло ЧП: автомобиль въехал в толпу пешеходов рядом с центральной железнодорожной станцией Амстердама. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия находятся служебные машины полиции и кареты скорой помощи.

О жертвах пока ничего не известно, пишет британская газета The Mirror. Число пострадавших, по неофициальным данным, достигло пяти человек: двое из них госпитализированы, троим помощь была оказана на месте.

В соцсетях со ссылкой на сообщения голландских СМИ говорится, что инцидент расценивается правоохранительными органами как нападение.

Автомобиль остановился, врезавшись в стену.