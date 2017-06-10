При стрельбе в подмосковном поселке Кратово погибли четыре человека, заявила представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Четверо погибших. Еще несколько ранены», — заявила она, передает ТАСС.

По словам Петровой, дополнительная информация поступит позже. Пока полиция подтверждает, что стрелявшим был местный житель 1967 года рождения, который ранил сотрудника Росгвардии и забросал правоохранителей гранатами, после чего скрылся. Ведется операция по поимке преступника.