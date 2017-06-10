Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев приехал в поселок Кратово Раменского района Московской области, 50-летний житель которого Игорь Зенков расстрелял соседей из ружья и забросал гранатами бойцов Росгвардии, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на место происшествия прибыл глава управления МВД по Московской области Виктор Пауков.

По последним данным, Росгвардии удалось окружить вырвавшегося из осажденного и горящего дома Зенкова на соседней улице. Для его задержания применяются светошумовые гранаты. Ранее сообщалось, что при прорыве осады «кратовский стрелок» получил ранение, а осколки от брошенной им гранаты ранили одного из бойцов Росгвардии.

Жители Кратово рассказали, что Зенков раньше работал в МЧС и якобы даже возглавлял там какое-то отделение. Кроме того, по словам соседей мужчины, он принимал непосредственное участие в боевых действиях в Афганистане.

Также односельчане Зенкова утверждают, что он постоянно с ними конфликтовал. Одного из соседей мужчина, например, обвинил в том, что тот загородил доступ солнечного света на его участок.

Уголовное дело по факту ЧП в Кратово возбуждено по трем статьям, включая убийство и ранение правоохранителя. Жертвами стрельбы стали четыре человека, 10 раненых находятся в больницах.