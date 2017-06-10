Устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово Игорь Зенков является бывшим сотрудником МЧС, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, стрельбу устроил мужчина 1967 года рождения, он скрылся и в данный момент спецоперация продолжается, передает «РИА Новости».

Между тем источник в правоохранительных органах подробнее рассказал о личности стрелка.

«Его зовут Игорь Зенков, он бывший сотрудник МЧС», — сказал источник.

Официально эту информацию в МВД и СК не комментировали.