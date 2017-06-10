Источник в правоохранительных органах сообщил, что «кратовский стрелок» Игорь Зенков окружен сотрудниками Росгвардии на соседней с его домом улице, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что местонахождение 50-летнего мужчины установлено и он блокирован силовиками. Telegram-канал Mash уточнял, что бойцы Росгвардии проводят задержание стрелка, используя светошумовые гранаты. По некоторым данным, он был ранен, когда бежал из своего горящего осажденного дома.

По факту ЧП в раменском поселке Кратово возбуждено уголовное дело по трем статьям, включая убийство и ранение сотрудника правоохранительных органов (один из бойцов Росгвардии был ранен осколками гранаты, брошенной Зенковым при прорыве осады его дома).

В МВД Московской области подтвердили данные о трех погибших в результате стрельбы на территории домовладения Зенкова и двух раненых. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут о четырех жертвах и 10 пострадавших.

На место происшествия прибыли глава МВД РФ Владимир Колокольцев и руководитель подмосковного управления ведомства Виктор Пауков.