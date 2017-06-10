Начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова подтвердила, что при стрельбе в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, по предварительным данным, погибли три человека, двое были ранены.

Перед этим источник в правоохранительных органах также сообщал о гибели трех человек, передает «РИА Новости».

«Три человека, по предварительным данным, погибли, еще двое госпитализированы. Спецоперация продолжается», — заявила Петрова.

По последним данным, устроивший стрельбу Игорь Зенков был ранен, скрылся в лес, но уже блокирован бойцами Росгвардии. Дом стрелка загорелся, по предварительным данным, пожар устроил он сам, после того как ранил сотрудника Росгвардии, и сбежал.