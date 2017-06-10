Житель поселка Кратово Раменского района Московской области Игорь Зенков, расстрелявший соседей из ружья и забросавший гранатами бойцов Росгвардии при осаде его дома, заблокирован сотрудниками правоохранительных органов в ходе спецоперации. Об этом рассказал осведомленный источник в одной из силовых структур.

По его словам, местонахождение «кратовского стрелка» точно установлено. Правда, СМИ приводят разные данные о том, где именно заблокирован мужчина: «Интерфакс» сообщил, что в лесополосе, а ТАСС — что на соседней по отношению к его дому улице.

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщает, что стрелок окружен и сотрудники Росгвардии применяют для его задержания светошумовые гранаты.

Ранее сообщалось, что 50-летний Зенков, прорвав осаду и получив при этом ранение, сбежал в лес.

Число его жертв достигло четырех, еще 10 раненных из его ружья жителей Кратово находятся в больницах.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, включая убийство и ранение сотрудника правоохранительных органов (боец Росгвардии получил легкие осколочные ранения при прорыве Зенковым осады).