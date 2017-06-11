Выставка «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века»
Открытие выставки
Посетительница знакомится с экспозицией
Открытие выставки в Третьяковской галерее
Посетительница на открытии выставки
Открытие выставки
Посетительница во время открытия выставки
Открытие выставки
Посетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки в Третьяковской галерее
Открытие выставки в Третьяковской галерее
Посетители выставки
Открытие выставки «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века»
Посетительница во время открытия выставки
Посетительницы знакомятся с экспозицией на открытии выставки «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века»