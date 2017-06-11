Выставка «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века»

В Третьяковской галерее представлены около 200 работ, в их числе картины Карла Брюллова, Александра Иванова и Павла Федотова

11 июня 2017, 07:00

Слайдами Списком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Открытие выставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Посетительница знакомится с экспозицией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Открытие выставки в Третьяковской галерее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Посетительница на открытии выставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Открытие выставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Посетительница во время открытия выставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Открытие выставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Посетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки в Третьяковской галерее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Открытие выставки в Третьяковской галерее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Посетители выставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Открытие выставки «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Посетительница во время открытия выставки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Посетительницы знакомятся с экспозицией на открытии выставки «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века»