По факту стрельбы в подмосковном Кратово возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о ранении сотрудника правоохранительных органов, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУ СК России Елена Фокина.

По ее словам, дело возбуждено по статье 317 о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, статье 222 о незаконном обороте оружия, а также часть второй статьи 105 — убийство двух и более лиц, передает «РИА Новости».

В ходе проведения спецоперации в связи со стрельбой в Кратово сообщалось о ранении сотрудника Росгвардии. Он был ранен в момент, когда открывший стрельбу мужчина отказался идти на переговоры и начал бросать в правоохранителей гранаты.