Уголовное дело, возбужденное Следственным управлением Следственного комитета России по Московской области по факту стрельбы в поселке Кратово Раменского района, квалифицировано по трем статьям УК РФ, включая ранение сотрудника правоохранительных органов.

Речь идет о бойце Росгвардии, который был ранен в ноги и руку осколками одной из гранат, брошенных Зенковым при прорыве через осаду. Источник в правоохранительных органах рассказал, что ранения легкие, жизнь бойца вне опасности, медики оказали ему первую помощь на месте.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было заведено по статье об убийстве. Число жертв «кратовского стрелка» — 50-летнего местного жителя Игоря Зенкова — достигло четырех человек, госпитализированы 10 раненых, некоторые находятся в тяжелом состоянии.