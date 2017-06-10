Власти: одна из раненных при аварии катеров в Керчи в тяжелом состоянии
Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мальгазиев сообщил, что одна из трех пострадавших при столкновении катеров у берегов Керчи находится в тяжелом состоянии.
По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу №1 города Керчи, передает ТАСС.
«Одна из них находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы», — сказал Мальгазиев.
В субботу у берегов Керчи произошло столкновение прогулочной яхты и катера, погибли два человека, трое получили ранения.