Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мальгазиев сообщил, что одна из трех пострадавших при столкновении катеров у берегов Керчи находится в тяжелом состоянии.

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу №1 города Керчи, передает ТАСС.

«Одна из них находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы», — сказал Мальгазиев.

В субботу у берегов Керчи произошло столкновение прогулочной яхты и катера, погибли два человека, трое получили ранения.