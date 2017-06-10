Источник «Известий» в поселке Кратово Раменского района Московской области, где 50-летний местный житель расстрелял соседей из ружья и забросал гранатами осадивших его дом бойцов Росгвардии, сообщил о закрытии выездов из населенного пункта.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов прочесывают лес на окраине поселка, где предположительно скрылся «кратовский стрелок», сумев сбежать из осажденного горевшего дома.

По некоторым данным, беглец ранен. Также легкое осколочное ранение в ходе осады получил боец Росгвардии.

Количество жертв стрельбы достигло четырех человек, десять пострадавших госпитализированы, некоторые — в тяжелом состоянии.