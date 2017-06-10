Силовики продолжают спецоперацию в подмосковном поселке Кратово, где местный 49-летний житель Игорь Зенков открыл стрельбу по прохожим с территории своего дома.

Силовики начали штурм дома, откуда велась стрельба, в ответ «кратовский стрелок» бросил в них гранаты. По последним данным, стрелявший ранен, ему удалось скрыться в ближайшей лесополосе, ведется его поиск.

Территория проведения спецоперации расширена. По официальным данным Следственного комитета известно о троих погибших и двоих раненых, по неофициальным данным — погибли четыре человека и ранены 10, данные продолжают поступать.