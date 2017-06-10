В ходе штурма дома в подмосковном поселке Кратово в Раменском районе, хозяин которого Игорь Зенков расстрелял соседей из ружья и забаррикадировался внутри, легкое ранение получил боец Росгвардии, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Источник рассказал, что ранение бойца Росгвардии — осколочное. По всей видимости, оно было получено при взрыве одной из гранат, которыми 50-летний «кратовский стрелок» забрасывал осаждавших его дом силовиков во время прорыва. Канал Mash в Telegram сообщает, что сотрудник Росгвардии ранен осколками снаряда в обе ноги и руку.

В настоящее время, по словам источников, раненого осматривают медики, его жизнь вне опасности.

По последним данным, сам стрелявший также получил ранение в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Несмотря на осаду дома и выставленное полицией оцепление по периметру, мужчина сумел скрыться в близлежащем лесу. Местность прочесывают в поисках беглеца.

Число жертв трагедии достигло четырех человек, в 19.20 в раменской районной больнице скончалась раненная стрелком женщина. Ее муж в тяжелом состоянии находится там же под наблюдением врачей, которые борются за его жизнь. В общей сложности ранения получили 10 человек.