Ранение получил «кратовский стрелок» Игорь Зенков, открывший огонь по прохожим вечером в субботу, 10 июня. Несмотря на полученное ранение, стрелку удалось сбежать из дома, штурм которого вели силовики.

Территория проведения спецоперации расширена, лесополоса, где может скрываться Зенков, прочесывается сотрудникам Росгвардии и СОБРа. Соседи стрелка рассказали журналистам, что мужчина страдал психическим расстройством.

Погибли пять человек, ранены 10, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».