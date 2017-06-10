Начальник главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков прибыл в поселок Кратово Раменского района, где сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать местного жителя, застрелившего несколько человек и сбежавшего из-под осады.

Ранее представитель прокуратуры Подмосковья, взявшей расследование уголовного дела об убийстве в Кратово под особый контроль, сообщил, что руководитель следственного ведомства Александр Захаров поручил раменскому городскому прокурору прибыть на место происшествия.

По последним данным, 50-летний житель Кратово, открывший стрельбу из ружья по соседям и забросавший струдников правоохранительных органов боевыми гранатами, сбежал в расположенный на окраине поселка лес. Источник в полиции сообщил, что мужчина ранен.

Четыре его жертвы скончались, двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.