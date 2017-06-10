Мужчине, который открыл стрельбу вечером в субботу по прохожим в подмосковном Кратово, удалось скрыться из дома, штурм которого вели бойцы СОБРа и Росгвардии. «Кратовский стрелок» мог убежать в лес, силовики прочесывают территорию.

«Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Территория оцеплена, жителей не допускают к их домам, дороги перекрыты.

49-летний Игорь Зенков расстрелял прохожих из ружья, первый выстрел прозвучал около 18.00. Жертвами стрелка стали пять человек, возбуждено уголовное дело.