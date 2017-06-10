Катер и прогулочная яхта столкнулись в акватории Черного моря около Керчи, погибли два человека и трое получили ранения, сообщили в экстренных службах республики.

По данным «РИА Новости», на берег доставлены восемь человек, среди которых есть двое детей.

На борту маломерных судов находились 12 человек, как предварительно удалось установить. «Водолазы в настоящее время проводят работы по подъему на спасательное судно тел погибших», — сообщает агентство.

Проводятся следственные действия, ведется расследование обстоятельств происшествия.