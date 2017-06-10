Представитель прокуратуры Московской области сообщил о том, что ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве по факту стрельбы в поселке Кратово Раменского района, взят под особый контроль.

Соответствующее поручение дал сотрудникам следственного ведомства прокурор Московской области Александр Захаров. Кроме того, он поручил раменскому городскому прокурору лично выехать на место происшествия, передает ТАСС.

По последним данным, 50-летний житель Кратово, застреливший несколько человек из ружья, сумел скрыться из собственного дома, осажденного бойцами Росгвардии. Силовиков мужчина забросал боевыми гранатами, продолжая вести по ним огонь.

Часть дома, в которой он ранее забаррикадировался, горит. На месте происшествия, по сообщениям очевидцев, слышны звуки выстрелов и взрывов.

Число жертв трагедии достигло четырех человек, в 19.20 в раменской райбольнице от полученных ранений скончалась женщина. За жизнь ее мужа, который находится там же в тяжелом состоянии, борются медики. Еще один пострадавший госпитализирован в городскую больницу Жуковского.