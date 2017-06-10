Силовики расширили район оцепления в подмосковном поселке Кратово, где происходит спецоперация по нейтрализации «кратовского стрелка». Напомним, что вечером в субботу, 10 июня, Игорь Зенков начал стрелять по прохожим из своего дома, он убил пять человек.

Штурм дома ведет Росгвардия, слышны взрывы, автоматные очереди и одиночные выстрелы. В районе проведения операция собрались местные жители, которые пытаются попасть в свои дома. Силовики просят их «погулять» и, когда «всё закончится, прийти домой».

Ранее сообщалось, что злоумышленнику удалось скрыться из дома.